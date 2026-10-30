В Азербайджане изменятся штрафы за незаконную рекламу на транспорте

Штрафы за распространение незаконной рекламы на автомобилях будут снижены с 2 000 до 50 манатов.

Как сообщает корреспондент Trend с места события, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Так, согласно действующему законодательству, за распространение рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти либо с нарушением правил размещения рекламы на транспорте физические лица штрафуются на сумму от 30 до 50 манатов, должностные лица - от 150 до 200 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 000 манатов.

Согласно законопроекту, за распространение рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти либо с нарушением правил размещения рекламы на транспорте будет применяться штраф в размере 50 манатов.

В законопроекте также предлагается выявлять факты распространения рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти либо с нарушением правил ее размещения с помощью специальных технических средств, обладающих функциями фото- или видеофиксации.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.