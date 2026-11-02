Когда завершится прокладка новых тоннелей между станциями «28 Мая» и «Низами»?

Объявлена текущая ситуация с ходом работ в двух новых тоннелях, прокладываемых между станциями «28 Мая» и «Низами» ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, пресс-секретарь структуры Бахтияр Мамедов заявил, что работы по проходке тоннелей, протяженность каждого из которых составляет 211 метров, ведутся в соответствии с планом.

«Мы заявляли о 11-месячном сроке, и прошло уже чуть больше 2 месяцев. В настоящее время работы по проходке идут нормально. В одном из тоннелей проходка завершена уже на участке протяженностью более 40 метров.

А во втором тоннеле проходка достигла 30,5 метра.

В одном из тоннелей мы начали сталкиваться с суровыми условиями геологического и гидрогеологического характера, однако, несмотря на это, работы идут по плану. У нас есть возможности завершить соединение линий по нынешним планам в обещанное время», - отметил Б. Мамедов.

Отметим, что с 15 августа ЗАО «Бакинский метрополитен» приступило к основному этапу строительных работ в рамках проекта по разделению Красной и Зеленой линий. В связи с этим пассажироперевозки между станциями «28 Мая – Низами» были приостановлены. В результате в столице возникли серьезные трудности и задержки в сфере пассажирских перевозок.