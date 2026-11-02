На границе с Ираном нейтрализован вооруженный нарушитель - ФОТО

Оказавший вооруженное сопротивление нарушитель границы нейтрализован.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Отмечается, что пограничный наряд, осуществляющий охрану государственной границы на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск, зафиксировал движение нарушителей границы из Ирана в направлении Азербайджана.

Пограничная застава была незамедлительно поднята по команде «К оружию», территория перекрыта, приняты необходимые меры по пресечению нарушения государственной границы.

Нарушители были преследованы с отдачей приказа «Стоять», произведен предупредительный выстрел в воздух. Не подчинившись приказу, нарушитель границы оказал вооруженное сопротивление и открыл огонь с целью посягательства на жизнь пограничников.

В целях задержания лица, проигнорировавшего законные требования пограничников, в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О государственной границе» было применено оружие, и нарушитель границы был нейтрализован.

О произошедшем инциденте по линии пограничного представительства проинформирована иранская сторона.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время Государственной пограничной службой и Военной прокуратурой совместно проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.