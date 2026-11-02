«Кто дал вам право издеваться над ними?»: видео из психиатрической больницы возмутило соцсети

В социальных сетях распространились кадры, снятые в психиатрической больнице №1, расположенной в поселке Маштага.

На видео запечатлены пациенты медучреждения, над которыми открыто издевается автор видеозаписи (Распространившееся видео не публикуется в материале по этическим соображениям).

На кадрах слышно, как голос за кадром говорит одному из пациентов «сыграть лезгинку», после чего тот начинает петь. Следом автор требует: «А теперь спой и станцуй», а затем подначивает больного танцевать «красиво». Все происходящее сопровождается громким смехом за кадром - судя по всему, авторам видео кажется забавным глумиться над психически больным человеком.

Это видео вызвало шквал возмущения в сегменте социальных сетей. Пользователи задаются закономерным вопросом: каким образом посторонние лица смогли попасть в закрытое медицинское учреждение? Если же на кадрах запечатлены сотрудники больницы, то они грубейшим образом нарушают свои профессиональные и этические полномочия.

Многочисленные пользователи, обеспокоенные ситуацией, призывают соответствующие государственные структуры незамедлительно вмешаться и дать правовую оценку происходящему.

В комментариях граждане выражают глубокое недоразумение к поведению авторов видеоролика, справедливо отмечая:

«Кто дал вам право снимать этих людей и делиться этими кадрами? Получать удовольствие от чьего-то подобного состояния - уже болезнь».

«У них тоже есть семья, близкие, достоинство. Кто может дать гарантию, что завтра такая же ситуация не произойдет с вами или вашими близкими?»

«Человечность должна стоять превыше всего. Нужно не распространять подобные кадры, а относиться к людям с уважением!»

Общественность надеется на скорую реакцию официальных ведомств и принятие жестких мер в отношении лиц, допустивших подобное бесчеловечное отношение к пациентам закрытой клиники.

Мы в свою очередь обратились в Министерство здравоохранения Азербайджана.

В ответ на наш запрос в ведомстве сообщили, что распространяющиеся в социальных сетях видеокадры не новые.

«По данному факту в тот период уже проводилось расследование. В отношении лиц, допустивших нарушения закона, запечатленные на видео, а также осуществивших саму съемку, были приняты меры в соответствии с законодательством», - подчеркнули в Минздраве.

Послесловие…

Данный инцидент несмотря на то, что видеоматериалы относятся к прошлому периоду, вновь обнажил острую необходимость строгого контроля за соблюдением этических норм и режима безопасности в специализированных медицинских учреждениях. Защита прав граждан, находящихся в уязвимом положении, и недопущение проявлений человеческой бессердечности остаются вопросом, требующим непрерывного общественного и институционального внимания.