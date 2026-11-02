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Будут ли единые правила школьной формы обязательными для частных учебных заведений?

Фаига Мамедова12:32 - Сегодня
Будут ли единые правила школьной формы обязательными для частных учебных заведений?

Установленные для государственных общеобразовательных учреждений единые правила формы одежды охватывают государственные общеобразовательные учреждения.

Вместе с тем частные общеобразовательные учреждения также могут устанавливать соответствующие правила формы для себя в соответствии со своими уставами».

Сообщил APA в интервью заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов.

«Однако дифференциация школ в данном вопросе на государственные и частные может быть неоднозначно воспринята родителями. Решение этих вопросов одинаково важно для всех учебных заведений в целях обеспечения безопасности учащихся, защиты права на образование и укрепления внутришкольной дисциплины. Мы считаем, что последовательное применение этих принципов во всех школах может положительно повлиять на более здоровое и упорядоченное организационное оформление образовательной среды», - отметил замминистра.

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