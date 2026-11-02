Какая погода будет в Азербайджане завтра?

3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 11–14°, днем - 18–23° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75–80%, днем - 60–65%.

В регионах Азербайджана погода в основном будет безосадочной. Однако днем в некоторых горных районах вероятны кратковременные дожди, грозы. Местами ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11–16°, днем - 19–24° тепла, в горах ночью - 5–10°, днем - 12–17° тепла.