С этой даты на дороге Говсан - Тюркян ограничат движение транспорта

3 ноября на участке автомобильной дороги Говсан - Тюркян будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ААДА).

Отмечается, что в связи с ремонтными работами, проводимыми на участке дороги, расположенном вблизи канала, 3 ноября с 07:00 до 23:00 будет применено ограничение на движение транспортных средств.

Водителям в качестве альтернативного пути рекомендуется использовать Зыхское шоссе (Бетонную дорогу).