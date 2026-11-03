В Сумгайыте 18-летний парень избил на улице свою девушку.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в 9-м микрорайоне города.

Так, житель города Эльсевяр Асланов (фамилия изменена. - ред.), 2008 года рождения, состоял в романтических отношениях с девушкой, которая была старше него на два года. Несколько дней назад, когда он находился в городе, ему позвонила девушка его друга Кянана и попросила о помощи. Она рассказала, что поссорилась с родителями, ушла из дома и попросила у Эльсевяра жилье на ночь.

Эльсевяр позвонил своей возлюбленной и пригласил ее в один из ресторанов Сумгайыта. Он познакомил девушку со своей подругой и объяснил, что это возлюбленная его друга Кянана, которой нужно где-то переночевать. Девушка Эльсевяра ответила, что не сможет помочь.

Тогда Эльсевяр решил разместить подругу друга в одном из столичных (в городе) отелей, а свою девушку попытался отправить домой. В результате она выразила протест, и между ними вспыхнул спор, в ходе которого Эльсевяр избил ее прямо на улице.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, и Эльсевяр был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд. Поскольку в суде стороны примирились, производство по уголовному делу было прекращено.