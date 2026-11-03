В Гяндже арестован налоговый инспектор, обвиняемый в получении взятки

Арестовано должностное лицо Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В информации отмечается, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает мероприятия по пресечению незаконных действий должностных лиц. Ведется борьба с правонарушениями, допускаемыми при проведении налоговых проверок.

В рамках таких мер на основании материалов, поступивших из Государственной налоговой службы в связи с противоправными действиями ее должностного лица, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре по результатам оперативно-розыскных мероприятий было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе следствия и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что государственный налоговый инспектор отдела мероприятий оперативного налогового контроля Управления оперативного налогового контроля Главного территориального управления налогов № 12 вышеуказанной службы Руфат Алыев в сентябре 2026 года в городе Гянджа получил взятку от субъекта предпринимательства за применение меньшей суммы финансовых санкций в ходе налоговой проверки.

На основании собранных доказательств Руфату Алыеву было предъявлено обвинение по статье 311.2 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Отмечено, что по уголовному делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, будет обеспечено выявление полного круга противоправных деяний и привлечение к уголовной ответственности других виновных лиц, причастных к их совершению.