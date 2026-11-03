Названа причина туманной погоды, наблюдаемой в Баку

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что причиной этого является охлаждение земной поверхности и понижение температуры воздуха в ночные часы.

«В течение года туманная погода чаще всего наблюдается в декабре, январе, феврале, марте и апреле. Хотя с мая по октябрь фиксируется определенное снижение, с ноября число туманных дней начинает постепенно увеличиваться», - говорится в информации.