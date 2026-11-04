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На каких дорогах Баку наблюдаются заторы?

Фаига Мамедова17:56 - Сегодня
На каких дорогах Баку наблюдаются заторы?

Объявлена дорожная ситуация в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИЦ) МВД, в настоящее время наблюдается плотность движения:

1.    На Бакинско-Сумгайытском шоссе - в направлении круга Хырдалан;

2.    На Бакинско-Сумгайытском шоссе - в направлении станции метро «20 Января»;

3.    На проспекте Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

4.    На проспекте Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

5.    На улице Юсифа Сафарова - в направлении центра;

6.    На улице Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7.    На улице Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

8.    На улице Кёроглу Рагимова - от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;

9.    На улице Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей Ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. На улице Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниядова;

11. На проспекте Нефтчиляр - в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. На Приморской улице — от Площади флага в направлении круга Азнефт;

13. На улице Ниязи - в направлении круга Азнефт;

14. На улице Микаила Мушфига - от Бадамдарского- круга в направлении школы-лицея № 20;

15. На улице 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. На улице Бакиханова - от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка Деде Горгуд.

 

 

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