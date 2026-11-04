На каких дорогах Баку наблюдаются заторы?
Объявлена дорожная ситуация в Баку.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИЦ) МВД, в настоящее время наблюдается плотность движения:
1. На Бакинско-Сумгайытском шоссе - в направлении круга Хырдалан;
2. На Бакинско-Сумгайытском шоссе - в направлении станции метро «20 Января»;
3. На проспекте Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;
4. На проспекте Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;
5. На улице Юсифа Сафарова - в направлении центра;
6. На улице Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. На улице Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. На улице Кёроглу Рагимова - от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;
9. На улице Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей Ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. На улице Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниядова;
11. На проспекте Нефтчиляр - в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. На Приморской улице — от Площади флага в направлении круга Азнефт;
13. На улице Ниязи - в направлении круга Азнефт;
14. На улице Микаила Мушфига - от Бадамдарского- круга в направлении школы-лицея № 20;
15. На улице 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. На улице Бакиханова - от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка Деде Горгуд.