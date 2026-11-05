mygov для детей: цифровизация образования вызвала вопросы у родителей - Разбор 1news.az

1news.az выяснил, зачем школьникам нужны личные аккаунты, обязательно ли иметь отдельный смартфон и как обеспечивается защита персональных данных.

Информация о том, что теперь и школьники должны быть зарегистрированы в системе mygov, вызвала настоящий резонанс среди родителей и породила множество бурных обсуждений в социальных сетях.

Родители искренне не понимают, с чем связана подобная необходимость, и задаются вопросом, зачем несовершеннолетнему ребенку вообще нужна собственная государственная цифровая система, содержащая конфиденциальную информацию. Главный страх заключается в том, что дети в силу своего возраста и наивности могут случайно передать эти данные другим людям, например, во время онлайн-игр или общения в сети, не осознавая всех возможных рисков.

Кроме того, серьезное недоумение вызывает техническая сторона вопроса, поскольку многие семьи просто не понимают, неужели ради этого им придется приобретать для ребенка отдельный смартфон, создавая тем самым дополнительную финансовую нагрузку на семейный бюджет и подвергая детей ранней цифровой зависимости.

Редакция 1news.az в связи с возникшими вопросами в первую очередь обратилась в Государственное агентство по дошкольному и общего образованию.

В ответ на наш запрос в Государственном агентстве по дошкольному и общего образованию сообщили, что в рамках расширения охвата использования цифровых услуг в стране и развития цифровых возможностей в сфере образования среди учащихся общеобразовательных учреждений проводится информирование о создании персональных аккаунтов на платформе mygov:

«Основной целью данной инициативы является формирование у каждого ученика личного аккаунта в цифровой среде, обеспечение более удобного доступа к информации, связанной с образованием, и соответствующим образовательным документам. Создание персональных учетных записей позволит использовать эти услуги более оперативно, удобно и доступно. В этом направлении родителям рекомендуется скачать мобильное приложение mygov на свои телефоны и активно его использовать. Создание отдельного аккаунта предусмотрено для учащихся в возрасте от 7 лет и старше. Родителям, испытывающим трудности в этом направлении, в общеобразовательных учреждениях предоставляется необходимая информация. Отметим, что с технической точки зрения на одном мобильном телефоне можно создать отдельный аккаунт mygov для нескольких учащихся», - говорится в информации ведомства.

Учитывая цифровую сторону вопроса, мы обратились за комментарием и в Агентство инноваций и цифрового развития.

«Использование платформы предоставляет гражданам доступ к государственным услугам в цифровой форме, контроль над передачей личных данных и возможности цифровой коммуникации с государственными структурами», - отметили в Агентстве цифрового развития.

В Агентстве также подчеркнули, что работа в этом направлении осуществляется в рамках «Плана действий на 2026–2028 годы по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике». В соответствии с Планом действий принимаются меры по продвижению цифровых государственных услуг и информированию граждан о возможностях использования этих услуг:

«Дети в возрасте от 7 лет и старше также могут создать персональный аккаунт на платформе mygov. Для этого вовсе не обязательно, чтобы у ребенка был собственный мобильный телефон. Войти в аккаунт можно также с помощью мобильного телефона родителя или персонального компьютера».

Нам также сообщили, что для использования аккаунтов нескольких членов семьи с одного устройства достаточно выйти из аккаунта, открытого в данный момент на платформе, а затем войти в аккаунт другого лица. Таким образом, с одного устройства можно поочередно заходить в аккаунты mygov нескольких пользователей:

«А старшеклассникам, имеющим возможность пользоваться личным мобильным телефоном, рекомендуется загрузить мобильное приложение mygov на свои устройства и использовать свои персональные аккаунты».

В связи с этой нашумевшей темой мы также обратились за комментарием к эксперту по вопросам образования Эльмину Нури.

«В первую очередь хочу обратить внимание на отношение родителей и учителей к этой инициативе. Среди своего как близкого, так и относительно широкого круга общения я не встретил ни одного человека, который отнесся бы к этому вопросу положительно», - отметил эксперт.

По его словам, это показывает, что инициатива не нашла однозначной поддержки в обществе и вызывает у людей серьезные вопросы:

«Прежде всего хочу отметить одну деталь. Среди всех родителей (повторюсь, абсолютно всех родителей) и учителей в моем окружении - как близком, так и не очень - я не услышал ни одного положительного отзыва. Конечно, такие приложения, как mygov, sima - то есть электронное правительство сегодня - являются одним из наших главных приоритетов, это очень важно. Это имеет большое значение с точки зрения упрощения работы во многих направлениях, повышения оперативности и ее ускорения. Но я считаю, что сегодня в школах и так очень много работы... Поверьте, сегодня мы возлагаем на учителей слишком большую нагрузку. Мы говорим о том, что проблемы есть во всем, начиная с качества преподавания, но давайте хоть раз пойдем им навстречу. Ей-богу, они тоже ничего не успевают. Вы можете согласиться с этим мнением. Учитель не знает, то ли ему урок вести, то ли заниматься документацией, то ли адаптироваться к цифровому формату, то ли что делать».

Эльмин Нури также отметил, что у этого решения есть и положительные стороны. Например, в ряде процедур это окажет помощь. Функция упрощения работы, пусть не сейчас, но в будущем, в следующем году - очень пригодится ученикам. Но есть и другой момент: когда эта работа реализуется через родителей, некоторые из них начинают беспокоиться. По правде говоря, они переживают из-за параметров безопасности.

Например, я услышал от одного родителя: «С какой стати пароли и коды доступа моего малолетнего ребенка в таких приложениях, как mygov и sima, должны быть в школе, у учителя?» С одной стороны, он прав. Конечно, мы не можем обвинять какую-либо школу, учебное заведение или учителя в доступе к личным данным. Но с его собственной точки зрения он тоже прав. То есть какова здесь золотая середина? Лично мне самому сформулировать это отчасти сложно».

Для решения проблемы Эльмин Нури также выдвинул свое предложение относительно возрастного ценза:

«Я думаю, что, если бы это применялось не как минимум в начальных классах, а в более старших, было бы лучше. Например, с седьмого класса и выше дети уже более взрослые. Они могут самостоятельно пользоваться такими приложениями, как mygov, sima, заходить в них, у них уже есть телефоны. А для малышей в начальных классах это создаст определенные трудности. Я даже знаю людей, у которых ребенок учится в шестом классе, но они все равно выражают обеспокоенность. Я думаю, что по этому поводу удастся найти какое-то общее решение».

Послесловие

Очевидно, что процесс цифровизации образования в стране - это требование времени, которое в перспективе призвано облегчить множество процедур как для государства, так и для граждан. Однако острые вопросы, поднятые родителями и экспертами, показывают, что внедрение подобных новшеств требует более глубокой разъяснительной работы, учета возрастной психологии детей и защиты персональных данных.

Цифровизация государственных услуг призвана упростить жизнь граждан, и образование не должно оставаться в стороне от этого процесса. Однако когда речь идет о персональных аккаунтах детей, одних технических разъяснений недостаточно.

Родителям важно понимать, какие именно данные будут доступны в системе, кто может получить к ним доступ и как обеспечивается их защита. Не менее важно учитывать возраст школьников и не превращать цифровое новшество в дополнительную нагрузку для семей и учителей.

Обсуждение вокруг mygov показывает: общество не отвергает цифровизацию как таковую - оно хочет понимать, как она будет работать и насколько безопасной окажется для детей. Чем понятнее будут правила и механизмы защиты, тем больше доверия вызовет сама инициатива.