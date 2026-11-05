На улучшение жилищных условий этих лиц выделят 40 миллионов манатов

В следующем году для семей шехидов и инвалидов войны будет приобретено 600 квартир.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев во время обсуждения пакета социального бюджета на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Анар Алиев отметил, что в течение следующего года Министерство труда и социальной защиты населения продолжит программы по предоставлению квартир, автомобилей и средств реабилитации льготным категориям граждан: «В целях улучшения жилищно-бытовых условий семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, в течение 2027 года на приобретение 600 квартир предусмотрено выделение 40 миллионов манатов, а на обеспечение инвалидов войны, имеющих медицинские показания, автомобилями, а также лиц с инвалидностью - средствами реабилитации планируется направить более 30 миллионов манатов».