 Получил квартиру взамен сносимой - платить налог не нужно: новые правила в Азербайджане  | 1news.az | Новости
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Общество

Получил квартиру взамен сносимой - платить налог не нужно: новые правила в Азербайджане 

Фаига Мамедова12:55 - Сегодня
Получил квартиру взамен сносимой - платить налог не нужно: новые правила в Азербайджане 

Новые квартиры, предоставляемые жильцам сносимых зданий, освобождаются от налогов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, жилые и нежилые помещения, предоставляемые прежним собственникам снесенных зданий в новостройках, возведенных на месте этих зданий, не будут считаться налогооблагаемым доходом.

По правилам, обороты по предоставлению собственникам в новом здании квартир или нежилых помещений компенсационного характера, соответствующих площади, указанной в документах на право собственности на прежнее имущество, освобождаются от налогов.

В то же время, если собственнику предоставляется площадь, превышающая его прежнее имущество, данная льгота распространяется и на дополнительную площадь в размере до 20 процентов от спасенного/снесенного жилого или нежилого помещения.

Что касается строений, не имеющих выписки из государственного реестра недвижимого имущества, то площадь в них определяется на основании документов, оформленных профильными органами с участием представителей власти.

Таким образом, площадь, предоставляемая в новостройке в качестве компенсации взамен имущества в сносимом здании, не считается налогооблагаемым доходом для собственника.

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