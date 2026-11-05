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Дети, рожденные после оккупации районов, смогут получить статус вынужденного переселенца

Фаига Мамедова17:50 - Сегодня
Дети, рожденные после оккупации районов, смогут получить статус вынужденного переселенца

Дети, чей отец имеет статус «вынужденного переселенца», оба родителя которых по постоянному месту жительства зарегистрированы в оккупированном районе (городе) и которые родились после оккупации района (за исключением родителей, получивших постоянную регистрацию в других городах и районах в связи со служебной деятельностью и в иных случаях, предусмотренных законодательством), получат статус «вынужденного переселенца» и удостоверение, подтверждающее этот статус.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, это нашло отражение в изменении, внесенном решением Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в «Правила предоставления статуса «вынужденного переселенца» (лицам, перемещенным внутри страны) и выдачи удостоверения, подтверждающего этот статус, в Азербайджанской Республике».

 

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