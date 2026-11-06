Трамп заявил, что Иран не корректирует без США предложения по ядерной программе

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Иран не вносит каких-либо изменений в предложения, касающиеся его ядерной программы, без ведома США.

"Они ничего не делают без нашего одобрения", - заявил Трамп 5 ноября во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос, касавшийся внесения Тегераном изменений в предложения, касающиеся ядерной программы. "У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Без нашего согласия они ничего не делают", - добавил американский лидер.

"Не имеет никакого значения, что они рассматривают. У них не будет ядерного оружия, и они это знают", - сказал Трамп на вопрос о том, ознакомлен ли он с предложением Ирана на переговорах.

В конце октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи заявил, что Иран пока не принял нового официального решения насчет своей ядерной доктрины, однако обсуждения возможности ее изменения на случай новой войны идут.

Источник: ТАСС