В Абшеронском районе в жилом доме произошел взрыв: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

В поселке Фатмаи Бинагадинского района Баку двое человек получили термические ожоги и были доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщает 1news.az, вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил 6 ноября около 04:20. На место происшествия была направлена бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавших - мужчину 1950 года рождения и женщину 1957 года рождения - в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.

У мужчины диагностированы ожоги второй и третьей степени головы, лица, шеи, верхних конечностей, спины и правой ноги, а также поражение дыхательных путей. После оказания необходимой медицинской помощи его поместили в отделение реанимации. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

У женщины выявлены ожоги первой и второй степени лица и обеих рук. После медицинского осмотра и оказания необходимой помощи ее состояние оценили как удовлетворительное. Женщину отпустили домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

09:48

В селе Фатмаи Абшеронского района произошел взрыв в жилом доме.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечалось, что силы МЧС были привлечены к месту происшествия. В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в примыкающей к частному жилому дому хозяйственной постройке общей площадью 10 кв.м произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

В результате взрыва обрушился потолок коридора хозяйственной постройки на площади 4 кв.м, пострадали 2 человека. На месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.

По данному факту соответствующими структурами ведется расследование.