В Азербайджане пациенты с трансплантированными органами обеспечены пожизненной поддержкой государства - Егяна Аббасова

Граждане Азербайджана, перенесшие пересадку органов, обеспечены пожизненной государственной поддержкой: они находятся под непрерывным врачебным контролем и бесплатно получают все нужные иммуносупрессивные лекарства.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Правления Координационного центра по донорству и трансплантации при Минздраве Егяна Аббасова на образовательном мероприятии для представителей СМИ, организованном Министерством здравоохранения в рамках Недели трансплантации сердца.

По данным руководителя Центра, с момента начала работы ведомства примерно 1 200 граждан прошли консультации в соответствии с действующими правовыми нормами. За их здоровьем следят профильные специалисты, а все данные осмотров и результаты анализов аккумулируются в общей цифровой базе.

«Каждый прооперированный пациент находится под нашим пристальным контролем. После запуска Центра консультативную помощь получили порядка 1 200 человек. Для ведения их учета создана единая электронная платформа, куда поступают итоги всех медицинских проверок», — заявила Егяна Аббасова.

Она также рассказала о четком графике контрольных осмотров: пациенты сдают анализы и проходят обследование на следующий день после хирургического вмешательства, спустя месяц, три месяца, полугодие, а в дальнейшем — ежегодно.

«Люди обращаются к специалистам строго по расписанию, проходят детальную диагностику, а все показатели фиксируются в цифровой системе. Сопровождение и мониторинг состояния здоровья таких граждан осуществляются на постоянной основе», — подчеркнула она.

Вдобавок глава ведомства акцентировала внимание на том, что государство полностью берет на себя снабжение больных специальными препаратами, предотвращающими отторжение трансплантата.