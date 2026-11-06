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Около 1500 граждан Азербайджана находятся в листе ожидания на трансплантацию органов

Фаига Мамедова12:34 - Сегодня
Около 1500 граждан Азербайджана находятся в листе ожидания на трансплантацию органов

С февраля 2025 года по сегодняшний день 16 семей дали согласие на пожертвование органов своих близких после их смерти.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Правления Координационного центра по донорству и трансплантации при Минздраве Егяна Аббасова на образовательном мероприятии для представителей СМИ, организованном Министерством здравоохранения в рамках Недели трансплантации сердца.

Она отметила, что благодаря этим донорам было пересажено 85 органов, четыре из которых — операции по трансплантации сердца.

Егяна Аббасова также добавила, что в настоящее время в листе ожидания на пересадку органов находятся 1500 граждан Азербайджана.

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