В Баку и на Абшероне ожидаются дожди с грозами

С утра 7 ноября до утра 10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно информации, в отдельных частях полуострова вероятны кратковременное усиление осадков и грозы.

Неустойчивая погода, наблюдаемая в районах Азербайджана, как ожидается, продолжится до 10 ноября, местами пройдут осадки. В отдельных местах осадки будут носить ливневый и интенсивный характер, ожидаются грозы, град, а в горных районах - снег.

В связи с осадками прогнозируется повышение водности рек, на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона не исключены кратковременные паводки и сели.