В Баку прорвало водопровод: вода фонтаном хлынула на улицу - ВИДЕО

В Баку произошла авария на водопроводе.

Как сообщает 1news.az, кадры, отражающие это, распространились в социальных сетях.

Так, в результате происшествия из поврежденной трубы под высоким уровнем давления вода фонтаном хлынула на улицу.

В ответ на наш запрос в ОАО «Водоснабжение крупных городов» сообщили, что на улицу Мухаммеда Нахчывани, где произошла авария, оперативно была привлечена бригада. Утечка на водопроводе была предотвращена, в настоящее время начаты ремонтно-восстановительные работы.