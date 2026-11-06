 В Баку прорвало водопровод: вода фонтаном хлынула на улицу - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Баку прорвало водопровод: вода фонтаном хлынула на улицу - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:41 - Сегодня
В Баку прорвало водопровод: вода фонтаном хлынула на улицу - ВИДЕО

В Баку произошла авария на водопроводе.

Как сообщает 1news.az, кадры, отражающие это, распространились в социальных сетях.

Так, в результате происшествия из поврежденной трубы под высоким уровнем давления вода фонтаном хлынула на улицу.

В ответ на наш запрос в ОАО «Водоснабжение крупных городов» сообщили, что на улицу Мухаммеда Нахчывани, где произошла авария, оперативно была привлечена бригада. Утечка на водопроводе была предотвращена, в настоящее время начаты ремонтно-восстановительные работы.

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