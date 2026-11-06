Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер.

Как сообщает 1news.az, Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой 7 ноября.

Сообщается, что в Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкесане и Агстафе в соответствии с оранжевым уровнем предупреждения подует западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахе, Гобустане, Нефтчале, Сальяне, Габале, Исмаиллы, Гейчае, Уджаре, Агдаше, Агсу, Кюрдемире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гейгеле, Гедабее, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде в соответствии с желтым уровнем предупреждения подует западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.