«Мы были единым духом»: хирург Эльмир Аскеров о работе добровольческого госпиталя в дни 44-дневной Отечественной войны

Длившиеся 44 дня Отечественная война продемонстрировала всему миру героизм азербайджанского народа, мощь нашей армии и нерушимое единство.

В этой войне, завершившейся Победой со сдачей Шуши 8 ноября, наряду с отважными сыновьями, сражавшимися на передовой, особую заслугу сыграли наши врачи, день и ночь трудившиеся ради спасения их жизней.

Медицинские работники, с первых дней войны добровольно отправившиеся в прифронтовую зону, проявили огромную самоотверженность ради возвращения к жизни раненых солдат и офицеров. Одним из них является заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Центральной нефтяной больницы, врач-хирург Эльмир Аскеров.

27 сентября 2020 года Эльмир Аскеров в составе добровольческой медицинской бригады отправился в Гянджу для оказания медицинской помощи нашим раненым военнослужащим. Вместе с профессиональным медицинским персоналом численностью около 50 человек они организовали деятельность госпиталя в больнице имени Аббаса Саххата.

В интервью 1news.az Эльмир Аскеров рассказал о пережитом в дни войны, сложных операциях, событиях, свидетелем которых он стал во время бомбардировок Гянджи, а также о воспоминаниях, оставивших неизгладимый след в его памяти.

Врач отмечает, что после того, как 27 сентября 2020 года Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев отдал Азербайджанской Армии приказ о контрнаступлении, многочисленные врачи также выразили желание добровольно отправиться на войну и выполнить свой гражданский долг.

«Мы, коллектив Центральной нефтяной больницы, в первый же день начала войны, 27 сентября 2020 года, отправились в путь с добровольческой медицинской бригадой в составе примерно 50 человек. Мы связались с соответствующими структурами, чтобы определить, где ощущается наибольшая потребность. В результате проведенной координации нам было рекомендовано поехать в Гянджу. Наша команда, состоявшая из врачей, анестезиологов, хирургов, травматологов, специалистов разного профиля и медсестер, направилась в Гянджу.

Сначала мы отправились в Центральный военный госпиталь. В то время нагрузка на госпиталь была очень тяжелой, и возникла необходимость в дополнительном медицинском учреждении. Мы добровольно заявили, что у нас достаточно большая и профессиональная команда, и мы можем организовать работу целого госпиталя. В результате нам была поручена больница имени Аббаса Саххата в Гяндже. Всего за один день вместе со всей нашей командой мы развернули там госпиталь и приступили к работе», - рассказал врач.

По словам Эльмира Аскерова, бригада работала в этой больнице с 27 октября по 12 ноября. За этот период было проведено множество сложных операций.

«Эта война была для нас источником гордости. Подобно тому как наши отважные солдаты сражались на передовой, в окопах, мы, как медицинские работники, стояли на страже их здоровья. Мы проявляли особое внимание и заботу к каждому нашему солдату, очень серьезно подходили к их здоровью. Мы делали все от нас зависящее, чтобы наши солдаты не лишились рук, ног или органов.

Иногда мы проводили операции часами, чтобы спасти жизнь хотя бы одного солдата. Считаю, что в достигнутой Победе есть и скромный вклад медицинских работников. И мы счастливы этим», - отметил он.

Врач подчеркнул, что одним из самых тяжелых моральных испытаний, пережитых им в дни войны, стала гибель невинных детей во время бомбардировок города Гянджи.

«Медицинский персонал работал день и ночь, без сна. Иногда для спасения жизни одного солдата мы проводили операции, длившиеся по восемь-девять часов. Лично для меня одной из самых тяжелых травм, связанных с войной, стала гибель невинных, малолетних детей во время бомбардировки Гянджи. Их ранения, оказание им медицинской помощи давались нам очень тяжело. Ведь они были малютками, которые еще многое не видели в жизни. Смириться с тем, что они погибали на наших глазах, было очень трудно.

Хотя Гянджа не была непосредственной зоной боевых действий, в результате ракетных и кассетных бомбардировок города погибли многочисленные мирные жители. Неподалеку от больницы имени Аббаса Саххата, где мы работали, также падали бомбы огромной разрушительной силы. В такой ситуации главным вопросом для всей бригады было то, как безопасно эвакуировать раненых солдат. Совместно с руководством мы принимали срочные решения. Мы заранее составляли планы на случай падения бомбы на больницу: как эвакуировать пациентов, как отвести их в укрытия», — вспоминал Эльмир Аскеров.

Врач также рассказал о случаях, занявших особое место в его памяти. По его словам, один из 18-летних братьев-близнецов был ранен и доставлен в госпиталь, а позже туда же с ранениями поместили и второго брата.

«Момент, когда они увидели друг друга и узнали, что оба живы, был очень эмоциональным. Но в моей памяти есть и другое событие. Откровенно говоря, это воспоминание меня очень растрогало. Мы готовились выписать из госпиталя домой нашего майора после лечения. Мы ждали раненого майора во дворе больницы. В это время в госпиталь снова привозили раненых солдат. Он наблюдал за тем, как мы работаем. Затем подошел ко мне и сказал: «Эльмир-доктор, я уже знаю, что наш солдат победит, наша армия победит, наш народ победит»».

Затем он добавил, что за 20 лет своей военной службы впервые стал свидетелем того, как азербайджанская армия и азербайджанский народ проявили такое сильное единение.

«Эти слова меня очень растрогали. Потому что в те дни понятия переднего и тыла как будто стирались. Все мы боролись ради одной цели. Мы были единой нацией, единым духом. Наш народ, наш солдат, наш врач работали ради одной идеи, одной цели. Это было поистине прекрасное и незабываемое чувство», - рассказал врач.

Историческая победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, стала результатом единства и солидарности нашего народа, героизма наших отважных солдат и офицеров, сражавшихся на передовой, а также труда наших врачей и медицинских работников, проявивших самоотверженность ради спасения жизни раненых военнослужащих в тылу. В те дни каждый выполнял возложенный на него долг с любовью к Родине. Кто-то брался за оружие ради освобождения наших земель, а кто-то боролся за то, чтобы вернуть наших героев к жизни. Сегодня, празднуя Победу 8 ноября, мы с глубоким уважением чтим заслуги каждого из них.

Да будет вечной твоя Победа, Азербайджан!