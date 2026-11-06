Танкер обстреляли в Ормузском проливе у берегов Омана

Танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана.

Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По данным центра, сообщение об инциденте поступило с опозданием. Капитан танкера, следовавшего на выход через Ормузский пролив, сообщил о взрыве в районе ватерлинии с левого борта судна. Инцидент произошел в 16 морских милях к востоку от города Хасаб.

В UKMTO уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности. Судно сохранило способность двигаться самостоятельно и продолжило следовать по маршруту.

Дополнительные сведения о танкере, включая его название и порт приписки, не приводятся. Инцидент произошел 5 ноября.