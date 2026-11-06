Иран сбил 16-й беспилотник США MQ-1 над островом Кешм

Очередной, 16-й, американский беспилотник MQ-1 перехвачен и уничтожен над островом Кешм.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

"Несколько минут назад 16-й американский беспилотник MQ-1 был перехвачен и уничтожен новой современной системой ПВО КСИР под управлением единой сети противовоздушной обороны страны в небе над островом Кешм", - говорится в заявлении.

По данным КСИР, сбитый аппарат - разведывательно-ударный беспилотник армии США семейства MQ-1. В сообщении отмечается, что череда неудачных разведывательных миссий противника "легла тенью на командование" Брэда Купера, а бойцы КСИР постоянно отслеживают действия авиации противника и схемы полетов таких беспилотников.