Стал известен глава делегации Украины на переговорах с РФ и США в Абу-Даби

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов сообщил CBS News, что возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Он рассказал, что не ожидает значительного прорыва на переговорах, но считает прогрессом сам факт того, что встреча состоится, передает CBS News.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.