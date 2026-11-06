Путин подтвердил проведение переговоров 10 ноября в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби должны состояться во вторник, 10 ноября.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности, передает Кремль.

«Как вы знаете, на следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах. Так что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам в поиске решений», — сказал Путин.

Президент также уточнил, что пригласил на совещание Совбеза участников российской делегации в Абу-Даби. «Поэтому предлагаю коротко поговорить на эту тему», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер уточнил, что, помимо темы переговоров в Абу-Даби, обсудит с Совбезом обеспечение и укрепление продовольственной безопасности.

Источник: РБК