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Путин подтвердил проведение переговоров 10 ноября в Абу-Даби

Редакция 1news22:50 - 06 / 11 / 2026
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Путин подтвердил проведение переговоров 10 ноября в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби должны состояться во вторник, 10 ноября.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности, передает Кремль.

«Как вы знаете, на следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах. Так что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам в поиске решений», — сказал Путин.

Президент также уточнил, что пригласил на совещание Совбеза участников российской делегации в Абу-Даби. «Поэтому предлагаю коротко поговорить на эту тему», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер уточнил, что, помимо темы переговоров в Абу-Даби, обсудит с Совбезом обеспечение и укрепление продовольственной безопасности.

Источник: РБК

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