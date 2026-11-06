Трамп: без меня Израиль и весь Ближний Восток были бы уничтожены

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и весь Ближний Восток не существовали бы сегодня, если бы он не остановил Иран в получении ядерного оружия.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Израиль и, действительно, весь Ближний Восток не существовали бы сегодня, если бы я не остановил Иран от получения ядерного оружия. Никто не хочет этого говорить, но все знают, что это правда!» — приводит его слова Truth Social.