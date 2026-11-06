Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер

Стивен Миллер, занимающий пост заместителя главы администрации президента США и входящий в число его наиболее доверенных советников, с понедельника станет главой администрации.

Об этом 6 ноября сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Я рад объявить о том, что Стивен Миллер, занимающий пост заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации Трампа и являющийся одним из моих ближайших советников, станет руководителем аппарата [Белого дома] начиная с 9 ноября 2026 года», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также добавил, что нынешняя глава аппарата Сьюзан Уайлс, которая, по его оценке, проделала выдающуюся работу, перейдет в неправительственную структуру, связанную с его политической деятельностью.