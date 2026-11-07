США объявили о вознаграждении в $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

США установили вознаграждение в размере до $20 млн и объявили о готовности предоставить помощь в выезде за рубеж за информацию об иранской ядерной программе, сообщил госдепартамент.



Выплата за сведения об объектах и оборудовании иранской ядерной программы, их размещении и передислокации и связанном с ней персонале установлена в рамках программы Госдепа США «Вознаграждение за помощь правосудию».



«В 2025 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты — уровня, который лишь немного не дотягивает до 90%, необходимых для создания ядерного оружия», — говорится в заявлении Госдепа.



В нем также отмечается, что Иран — «единственное государство, не обладающее ядерным оружием, которое производит уран с таким высоким уровнем обогащения», и, по оценкам экспертов, этого количества «может хватить на несколько единиц ядерного оружия», если процесс обогащения продолжится.



В заявлении также подчеркивается, что несоблюдение режимом обязательств по гарантиям МАГАТЭ привело к тому, что агентство утратило «непрерывность знаний» о производстве и запасах ключевых компонентов в Иране, включая центрифуги.



Источник: Интерфакс