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Катар призвал США и Иран не ждать лучшего момента для урегулирования

Редакция 1news13:50 - Сегодня
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Катар призвал США и Иран не ждать лучшего момента для урегулирования

Соединенным Штатам и Ирану не следует ждать идеального момента для заключения мирного соглашения, упуская возможность договориться о сделке, которая предотвратит дальнейшую эскалацию.

Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы никогда не получим идеального мирного соглашения. Но мы не можем просто ждать этого момента <...>, избегая заключения хорошей сделки, которая остановит эскалацию», — сказал он, выступая в дискуссионном клубе «Оксфордский союз». Глава катарского правительства подчеркнул, что Доха продолжает прилагать посреднические усилия для нормализации обстановки в регионе.

Аль Тани считает, что американская администрация сохраняет приверженность урегулированию конфликта с Ираном и предотвращению эскалации в регионе даже после промежуточных выборов в США, победу на которых одержала Демократическая партия.

«То, что произошло на выборах, возможно, повлияет на их (США — ред.) политику в будущем, но это не влияет на их намерения. <...> Даже после выборов намерения и готовность предпринять шаги для поиска решения по-прежнему сохраняются», — сказал он.

По словам главы катарского правительства, за последние несколько недель Доха и Вашингтон проделали совместную работу для сдерживания ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что в настоящий момент переговорный процесс «не так активен, как несколько дней назад», однако контакты не прекращаются.

Катар выступает одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между США и Ираном. 2 ноября агентство Reuters сообщило, что катарская делегация отправилась в Тегеран для обсуждения возможной сделки с министром иностранных дел исламской республики Аббасом Арагчи. На следующий день официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что переговорщики вернулись в Доху после встречи с иранскими коллегами. Как отметили в ведомстве, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность диалогу и сейчас изучают катарские предложения по урегулированию конфликта. 6 ноября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил дипломатические усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: ТАСС

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