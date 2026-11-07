 В Баку ожидается сильный ветер — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 1news.az | Новости
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В Баку ожидается сильный ветер — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Редакция 1news17:57 - Сегодня
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В Баку ожидается сильный ветер — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана 8-9 ноября ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Нафталане, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Гусаре, Хызы, Гёранбое, Дашкесане, Агстафе в соответствии с оранжевым предупреждением будет дуть западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Кельбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Хачмазе, Шабране, Сиазане, Шамахы, Сальяне, Габале, Исмайыллы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабее, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме, Барде в соответствии с жёлтым предупреждением порывы западного ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с.

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