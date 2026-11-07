Хакан Фидан: Средний коридор — ключевой элемент архитектуры региональной взаимосвязанности

Диверсификация транспортных и энергетических маршрутов является стратегической необходимостью для укрепления экономической безопасности и цепочек поставок, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на 10-м юбилейном международном форуме TRT World Forum 2026.

Министр особо подчеркнул роль Южнокавказского региона в реализации глобальных логистических проектов и назвал Средний коридор одним из ключевых элементов этой стратегии.

«Этот маршрут, проходящий через Южный Кавказ в Турцию, формирует важнейшую торговую и транспортную артерию. Диверсификация маршрутов становится стратегической необходимостью. Другой важный проект — соединение Персидского залива с Европой через Ирак и Турцию. Таким образом, мы также стремимся расширять и диверсифицировать наш энергетический портфель», — отметил Фидан.

По его словам, реализуемые инициативы выходят за рамки отдельных инфраструктурных объектов и формируют основу устойчивого регионального развития.

«Это опорные камни более широкой архитектуры взаимосвязанности. Они создают возможности в регионах и обеспечивают распределение стратегических выгод», — резюмировал глава турецкой дипломатии.

Источник: Anadolu