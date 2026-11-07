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Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

Редакция 1news23:20 - Сегодня
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Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны начать расследовать действия членов Демократической партии после того, как те объявили о планах провести в Конгрессе расследования деятельности его администрации, окружения и спонсоров республиканцев.

Как передает 1news.az, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил демократов в преследовании республиканцев, а также в угрозах импичментом генеральному прокурору США и другим должностным лицам, несмотря на отсутствие оснований для таких действий. Он назвал подобные угрозы «вымогательством на высшем уровне», обвинив демократов в использовании государственных институтов в политических целях.

«Также они угрожают нашим донорам, одним из самых уважаемых людей во всем мире, тюремным заключением и многими другими формами наказания лишь потому, что те являются республиканцами или сторонниками республиканцев. Это использование государственных институтов в качестве оружия и юридическая война на совершенно ином уровне», — написал глава вашингтонской администрации.

Отдельно президент США раскритиковал сенатора от штата Мичиган Элиссу Слоткин, обвинив ее в намерении преследовать молодых людей, разделяющих республиканские ценности.

«Угрожающие письма были отправлены многим людям, все они невиновны, от политических лидеров Демократической партии. Настоящим заявлением я поручаю Министерству юстиции немедленно расследовать это преступное деяние!» — заключил Трамп.

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