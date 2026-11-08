Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад

Итоги промежуточных выборов в Конгресс отбросили США в прошлое.

Как передает 1news.az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"США сделали огромный шаг назад в истории с результатами последних выборов - даже Фондовый рынок, который был "РАКЕТОЙ" при "ТРАМПЕ", за один день потерял 3 триллиона долларов. Но не бойтесь, мы вернемся, больше и сильнее, чем когда-либо прежде!", - следует из публикации.

Напомним, что 3 ноября в США прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских медиа, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года.