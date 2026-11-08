Эрдоган подчеркнул единство Азербайджана и Турции - ВИДЕО
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На странице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети X размещена публикация с видеороликом о его визите в Азербайджан и встрече с президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает 1news.az, Эрдоган сопроводил публикацию словами: «Мы едины во всем: в радости и печали, на наших флагах – полумесяц... Азербайджан – Турция».
Birdir bizim her halimiz; sevincimiz, melalimiz; bayraklarda hilalimiz... Azerbaycan-Türkiye 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/lqTHE6pqOG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2026
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