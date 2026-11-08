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В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком

Редакция 1news23:45 - 08 / 11 / 2026
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В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком

В городе Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю 8 Ноября — Дня Победы.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, концертная программа включала песни на патриотическую тематику и красочные сценические выступления.

Мероприятие завершилось красочным фейерверком.

Жители Ханкенди и другие участники мероприятия вместе разделили радость и гордость за историческую победу, одержанную азербайджанским народом в Отечественной войне.

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