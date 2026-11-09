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Грузинские медиа широко осветили встречу президентов Азербайджана и Турции - ФОТО

Редакция 1news08:35 - Сегодня
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Грузинские медиа широко осветили встречу президентов Азербайджана и Турции - ФОТО

Официальный визит Президента Турции в Азербайджан находился в центре внимания грузинских медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ведущие телеканалы, информационные агентства и деловые издания Грузии оперативно освещали ход визита, публикуя отдельные материалы о встрече Президента Азербайджана с Президентом Турции в Шуше и прозвучавших в ходе нее заявлениях.

Первый грузинский телеканал 1TV в своих материалах о визите Президента Турции в Азербайджан 8 ноября довел до внимания церемонию встречи в Физулинском международном аэропорту, затем официальную церемонию встречи в Шуше, а также то, что визит совпал с 8 Ноября – Днем Победы.

Затем телеканал отдельным материалом показал выступления президентов Азербайджана и Турции на совместной пресс-конференции. Заголовок опубликованной новости подчеркивал поддержку Президентом Турции усилий Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе. В материале также содержались взгляды Президента Азербайджана на вечный и непоколебимый характер турецко-азербайджанского единства.

Одно из влиятельных грузинских информационных агентств InterpressNews также широко освещало визит Президента Турции. В опубликованном агентством материале содержалась информация об официальном визите Президента Турции в Азербайджан, церемонии встречи в Шуше и заявлениях глав государств для прессы. В новостях также отмечалось, что президенты Азербайджана и Турции посетили мемориал жертв Ходжалинского геноцида.

Следует отметить, что интерес грузинских медиа к визиту возник не только 8 ноября. За три дня до визита, 5 ноября, телеканал 1TV в отдельном новостном материале показал заявления Президента Турции об отношениях с Азербайджаном. В заголовке материала подчеркивалось, что отношения между двумя странами выходят за рамки обычных дипломатических связей и что существующие братские отношения способны преодолеть любые препятствия. Телеканал 1TV также осветил заявление Президента Турции о том, что в отношениях с Азербайджаном нет кризиса.

Аналогичное заявление также попало в поле зрения агентства InterpressNews. 5 ноября агентство опубликовало заголовок, гласящий: «Нет таких препятствий, которые не смогло бы преодолеть братство между Турцией и Азербайджаном».

Кроме того, грузинские СМИ, такие как телеканал Adjara TV и радио Tavisupleba, также освещали в своих материалах визит Президента Турции в Азербайджан, встречу в Шуше и региональную значимость азербайджано-турецких отношений.

Таким образом, в подходе грузинских СМИ внимание привлекают два важных аспекта визита. Первый аспект – это стратегические отношения между Азербайджаном и Турцией, послания единства и солидарности, озвученные главами двух государств. Второй аспект – это важность этих отношений с точки зрения мира, безопасности и региональных процессов на Южном Кавказе.

Особенно примечательно, что грузинские издания представили визит не только как протокольное мероприятие. В повестку дня также отдельно были включены заявления Президента Турции, сделанные перед визитом, а затем последовательно освещались сам визит, официальная встреча в Шуше, встреча глав двух государств и их выступления на пресс-конференции.

В речи Президента Азербайджана подчеркивалась нерушимость турецко-азербайджанского единства, солидарность двух стран во время войны и перспективы дальнейшего развития отношений.

В речи Президента Турции основное внимание грузинских СМИ привлекли послания поддержки усилий Азербайджана по установлению долгосрочного мира в регионе, восстановлению Карабаха и формированию новой эры на Южном Кавказе.

Подход грузинских СМИ к этому визиту показывает, что азербайджано-турецкие отношения отслеживаются в информационной повестке дня Тбилиси не только в рамках двусторонних отношений, но и на фоне региональных процессов на Южном Кавказе. Совпадение визита с Днем Победы, его проведение в Шуше, а также заявления президентов двух стран о мире и сотрудничестве в регионе заняли особое место в публикациях грузинских СМИ.

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