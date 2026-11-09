ЕС поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

Представительство Европейского союза в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня Государственного флага.

Как передает 1news.az, поздравление опубликовано на странице дипмиссии в соцсети Х.

«Представительство Европейского союза присоединяется к народу Азербайджана в праздновании Дня государственного флага, отдавая дань уважения символу независимости, единства и национальной идентичности страны», — говорится в сообщении.