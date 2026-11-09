Иран назвал невозможными переговоры с США в условиях блокады и войны

Переговоры Ирана с США невозможны, пока продолжаются морская блокада и война, а иранские активы остаются замороженными.

Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Можете ли вы представить, что мы вступим в переговоры с Америкой по различным интересующим их темам, а морская блокада по-прежнему будет продолжаться, война будет продолжаться, наши активы будут заморожены?" - отметил он в ходе брифинга.

По словам Багаи, требования Ирана основаны на исламабадских договоренностях, в которых четко прописаны обязательства обеих сторон, США с ними согласились, но затем нарушили. Тегеран также требует отменить новые санкции, введенные против него за последние месяцы.

1 ноября Арагчи сообщил, что консультации с посредниками по двухдневному плану открытия Ормузского пролива продолжаются, но окончательного результата пока нет. Ранее он заявлял, что Иран на переговорах согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию пролива. Сокращение срока плана с семи до двух дней, как отметил Багаи, - знак доброй воли: если США проявят серьезность, Иран сможет выполнить свои обязательства в течение двух дней.

Источник: ТАСС