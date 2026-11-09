Эрдоган: Никто не в силах омрачить братство между Турцией и Азербайджаном

Турция и Азербайджан — два братских государства, сердца которых бьются в унисон в радости и в горе, и которые вместе преодолевают любые трудности.

Никто не в силах омрачить нашу солидарность, искренность и братство, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы искренне обнялись с моим братом Ильхамом Алиевым (во время визита). Те, кто ищет разногласий между Турцией и Азербайджаном, тратят время зря. Те, кто пытается вбить между нами клин, не берут в расчет взаимную привязанность наших народов, их непоколебимую волю и исторические узы», — подчеркнул Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете на обратном пути после визита в Азербайджан.

«Те, кто понял, что нас не сокрушить, могут попытаться подорвать наше единство и сплоченность. Мы должны быть особенно бдительны и внимательны к подобным играм», — заявил он.

Источник: Anadolu