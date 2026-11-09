Иран дал США 48 часов на прекращение войны
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Предложение Тегерана о прекращении войны будет действовать всего два дня.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в публикации в социальной сети X.
По его словам, Вашингтон должен выполнить требования Ирана, в том числе добиться прекращения войны на всех фронтах. В этом случае США, как отметил министр, «увидят результаты».
В противном случае, предупредил Арагчи, Иран выберет путь войны. Он заявил, что «бдительные и закалённые в боях воины» страны «обрушат на вас ад».
Кроме того, глава иранского МИД упомянул предстоящие выборы в Конгресс США. По его мнению, американцы уже сделали свой выбор, и теперь настало время Белому дому сделать свой.
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