Иран дал США 48 часов на прекращение войны

Предложение Тегерана о прекращении войны будет действовать всего два дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в публикации в социальной сети X.

По его словам, Вашингтон должен выполнить требования Ирана, в том числе добиться прекращения войны на всех фронтах. В этом случае США, как отметил министр, «увидят результаты».

В противном случае, предупредил Арагчи, Иран выберет путь войны. Он заявил, что «бдительные и закалённые в боях воины» страны «обрушат на вас ад».

Кроме того, глава иранского МИД упомянул предстоящие выборы в Конгресс США. По его мнению, американцы уже сделали свой выбор, и теперь настало время Белому дому сделать свой.