Российская и украинская делегации направляются в Абу-Даби, где пройдут трёхсторонние переговоры

Российская делегация вылетела в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной.

Об этом ТАСС сообщил источник.

«Российская делегация вылетела в Абу-Даби», — сказал собеседник агентства.

Переговоры между РФ, США и Украиной по украинскому урегулированию запланированы на 10–11 ноября. Они пройдут в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры будут посвящены гарантиям безопасности. Он также отмечал невозможность участия в них представителей Европы, так как изначально был согласован трехсторонний формат.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби для участия в трёхсторонней встрече с представителями Украины, США и России.