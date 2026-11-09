Глобальный доклад, соавтором которого выступает Азербайджан, представлен на COP31

Доклад «Миссия Белен – 1,5°C», подготовленный совместно Азербайджаном, Бразилией, Турцией и Австралией, представлен общественности в рамках конференции COP31 в Анталье.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основная цель доклада заключается в поддержке реализации климатических обязательств стран и национальных адаптационных планов в рамках Парижского соглашения по ограничению роста глобальной температуры до 1,5°C.

Доклад подготовлен в рамках мандата, выданного председательствам COP29, COP30 и COP31 во время COP30, состоявшейся в прошлом году в Бразилии, в результате сотрудничества Азербайджана, Бразилии, Турции и Австралии.

При подготовке документа в 2026 году были проведены широкие консультации со странами, международными организациями, частным сектором и другими заинтересованными сторонами. Консультации проходили в течение года во многих странах мира, включая Азербайджан (Баку и Шамахы). Кроме того, были рассмотрены 148 письменных представлений, поступивших от различных стран и организаций.

В докладе отражены пути решения для сокращения эмиссий парниковых газов, повышения устойчивости к последствиям изменения климата и создания новых экономических возможностей в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, океаны, здравоохранение и градостроительство.

Официальная презентация доклада состоится 16 ноября в Анталье на мероприятии высокого уровня, организованном в рамках COP31.