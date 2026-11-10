Стали известны имена погибшего и пострадавших в аварии в Губе - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности погибшего и пострадавших в тяжёлом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в селе Тюлекеран Губинского района.

Как передает Oxu.Az, 10 ноября около 01:00 автомобиль ВАЗ-2121 ("Нива"), за рулем которого находился Нурали Алирзаева (1995 г.р.), упал в овраг.

В результате водитель и пассажиры - Фаган Адилов (2003 г.р.) и Нурай Адилов (2005 г.р.) - получили травмы различной степени.

Фаган Адилов скончался по дороге в больницу.

По данному факту проводится расследование.

09:10

В селе Тюлякеран Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, водитель "Нивы" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в ущелье.

В ДТП водитель и находившиеся в автомобиле два пассажира получили различные травмы, один из них скончался по дороге в больницу.

Личности погибшего и пострадавших устанавливаются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.