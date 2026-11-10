Стали известны имена погибшего и пострадавших в аварии в Губе - ОБНОВЛЕНО
Установлены личности погибшего и пострадавших в тяжёлом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в селе Тюлекеран Губинского района.
Как передает Oxu.Az, 10 ноября около 01:00 автомобиль ВАЗ-2121 ("Нива"), за рулем которого находился Нурали Алирзаева (1995 г.р.), упал в овраг.
В результате водитель и пассажиры - Фаган Адилов (2003 г.р.) и Нурай Адилов (2005 г.р.) - получили травмы различной степени.
Фаган Адилов скончался по дороге в больницу.
По данному факту проводится расследование.
09:10
В селе Тюлякеран Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, водитель "Нивы" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в ущелье.
В ДТП водитель и находившиеся в автомобиле два пассажира получили различные травмы, один из них скончался по дороге в больницу.
Личности погибшего и пострадавших устанавливаются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.