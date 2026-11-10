WSJ: США эвакуировали самолеты с авиабазы в Британии якобы из-за иранской угрозы

США в понедельник эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Великобритании якобы из-за угрозы со стороны Ирана.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, официальные лица США еще не установили природу угрозы — является ли она «непосредственной или более общей». Издание утверждает, что два заправщика были перенаправлены в Германию утром, еще несколько были перемещены «в Германию и другие локации» в течение дня.