 МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО

Редакция 1news09:40 - Сегодня
Читать на других языках:English
МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:

«Сегодня годовщина кончины основателя Турецкой Республики, выдающегося государственного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким почтением и уважением чтим память великой личности Ататюрка, оставившего неизгладимый след в мировой истории».

Поделиться:
297

Актуально

Хроника

На страницах Президента в соцсетях опубликован видеоролик об ...

Политика

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО

Общество

Глобальный доклад, соавтором которого выступает Азербайджан, представлен на COP31

В мире

Число жертв взрыва на заводе в Измире увеличилось до 16 человек - ФОТО - ВИДЕО - ...

Политика

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи со взрывом на заводе в Измире

Эрдоган: «Во всех уголках Карабаха веют ветры мира»

Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Азербайджан и Латвия обсудили развитие консульского сотрудничества - ФОТО

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Последние новости

Переговоры России, США и Украины уже сегодня: подробности

Сегодня, 11:15

Рубио: США хотят прекратить финансирование закупок оружия для Израиля

Сегодня, 11:10

На Филиппинах потерпел крушение самолет с иностранцами на борту

Сегодня, 11:05

Al Arabiya: США и Иран обсуждают предварительное соглашение по ядерной программе

Сегодня, 11:03

«У меня сжалось сердце»: 11-летний Мухтар, который пытался спасти флаг от сильного ветра - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

СМИ: глава ГРУ тайно прибыл в Израиль - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Пашинян находится с визитом во Франции

Сегодня, 10:50

Трамп поддержал Хегсета на фоне резолюции об импичменте

Сегодня, 10:45

Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррель

Сегодня, 10:40

Иран призвал США принять семь условий Тегерана

Сегодня, 10:37

Утечка химикатов на гранатовом заводе в США: десятки пострадавших

Сегодня, 10:30

На страницах Президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношениях - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Глава UFC отказался стать пресс-секретарем Трампа

Сегодня, 10:20

Politico: США впервые предложили Москве гарантии безопасности для Украины

Сегодня, 10:13

Стали известны имена погибшего и пострадавших в аварии в Губе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:57

СМИ: «Манчестер Юнайтед» решил уволить тренера

Сегодня, 09:50

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО

Сегодня, 09:40

WSJ: США эвакуировали самолеты с авиабазы в Британии якобы из-за иранской угрозы

Сегодня, 09:30

По факту взрыва на заводе в Измире задержаны шесть человек

Сегодня, 08:58

«Купил всего неделю назад»: драматичная история авто за 50 000 манатов, на которое упала труба - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:52
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18