Politico: США впервые предложили Москве гарантии безопасности для Украины

США официально обратились к России с предложением предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьями 4 и 5 Североатлантического договора.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американской администрации.

По данным источников издания, Вашингтон впервые намерен официально поставить перед Москвой вопрос о предоставлении таких гарантий. Предполагается, что его обсудят в ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби.

«Мы обратились к россиянам с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статьям 4 и 5, при условии, что НАТО также предоставит аналогичные гарантии», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение консультаций между странами-членами в случае возникновения угрозы их безопасности. Статья 5 закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одного из участников альянса рассматривается как нападение на всех.

При этом пока остается неясным, каким образом США и их европейские союзники смогут обеспечить Украине гарантии такого уровня, учитывая, что страна не входит в НАТО.

Как отмечает издание, согласие Москвы на подобное предложение маловероятно, поскольку оно предполагает сохранение и укрепление военной поддержки Украины со стороны западных стран.

Отметим, что переговоры с участием представителей США, России и Украины должны пройти 10–11 ноября в Абу-Даби.