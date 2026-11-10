Иран призвал США принять семь условий Тегерана

Иран обвинил США в распространении ложной информации о переговорах и призвал Вашингтон принять семь условий Тегерана.

Об этом написал в своей соцсети Х секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«Прекратите распространять ложные новости о несуществующих переговорах. Перестаньте отрицать новый порядок в Западной Азии. Пришло время принять семь условий, неоднократно выдвигавшихся Ираном», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что переговоры с Ираном могут привести к прекращению конфликта.

«Они разговаривают с нами, и они разговаривают очень вежливо. Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится», — сказал глава американской администрации.