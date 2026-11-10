Трамп поддержал Хегсета на фоне резолюции об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит поддерживать главу Пентагона Пита Хегсета, несмотря на внесенную в Палату представителей Конгресса США резолюцию о его импичменте.

«Да, я буду поддерживать его. Он выиграл две войны. Он отвечал за проведение военных действий. Мы все победили. У меня замечательные люди», — отметил американский лидер.

Трамп также прокомментировал действия конгрессмена Томаса Мэсси, республиканца от штата Кентукки, выступившего с инициативой об импичменте главы Пентагона.

«Мэсси — неудачник. Такой же неудачник, как и вы на CNN. И рейтинги у вас такие же, провальные. Мэсси — неудачник. Самый настоящий неудачник. В сердце Мэсси полно ненависти. Я слышал, что он натворил, но смотреть на это не хочу», — заявил Трамп.

Мэсси внес резолюцию об импичменте Хегсета 9 ноября, обвинив главу Пентагона в должностных преступлениях и превышении служебных полномочий.

Основные претензии законодателей связаны с военной операцией США против Ирана, которая, предположительно, была проведена в нарушение Конституции страны, без прямого одобрения Конгресса.

Источник: Вести